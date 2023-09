Prix des carburants : «Monsieur Le Maire, vous récoltez un pactole», accuse Xavier Bertrand

TotalEnergies et plusieurs grandes chaînes de supermarchés ont annoncé des remises sur le prix des carburants avant leur convocation mardi au ministère de la Transition énergétique qui les a appelés à la "solidarité" face aux prix qui frôlent les deux euros le litre à la pompe. De son côté, le président du conseil régional des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, a appelé le gouvernement à mettre en place une ristourne pour tous de 15 à 20 centimes sur le prix du litre. Une demande rejetée.

Invité de La Grande interview Europe 1-CNews jeudi, Xavier Bertrand a accusé le ministre de l'Économie Bruno Le Maire de "récolter un pactole". "Quand le pétrole augmente, l'État voit ses recettes fiscales gonfler. Si encore, j'avais un ministre de l'Économie et des Finances avec un esprit de responsabilité qui dirait 'oui, c'est vrai, on s'enrichit plus que prévu, mais je garde cette somme pour désendetter le pays'... Mais là, il n'assume pas ! Quelles sont les recettes fiscales en plus ? Parce que quand vous avez des recettes fiscales en plus, quand vous avez un pactole, ce que vous devez faire c'est le rendre aux Français ou alors ça s'appelle une augmentation des impôts", a-t-il tonné.

"L'État s'enrichit sur le dos des Français"

TotalEnergies a également annoncé que le plafonnement à 1,99 euro par litre du prix de l'essence et du gazole dans ses 3.400 stations sera prolongé "tant que les prix resteront élevés". Un tarif qui reste "insupportable", a affirmé Xavier Bertrand. "Deux euros le litre, c'est insupportable pour les Français. S'ils veulent trouver une autre formule qu'une ristourne, moi, je suis prêt à entendre toutes leurs propositions, ce que je dis, c'est que ça ne sert à rien de réunir les distributeurs pour leur dire 'à vous de payer'. C'est l'État qui s'enrichit sur le dos des Français."

"Les Français ne font plus plein"

D'après le président du conseil régional des Hauts-de-France, Bruno Le Maire "doit la vérité et la transparence" aux Français. "Aujourd'hui, les Français ne font plus plein, ils font la moitié d'un plein, le tiers d'un plein et aujourd'hui, il y a des gens qui vont travailler pour aussi payer leur carburant", a-t-il déploré.

Depuis cet été, les prix des carburants sont remontés pour atteindre, la semaine dernière en moyenne, 1,9359 euro le litre (+0,9 centime par rapport à la semaine précédente) pour le SP95-E10 et 1,88 euro (+2,3 centimes) pour le gazole et 2 euros (stable) pour le SP-98. Des tarifs qui n'avaient pas été aussi élevés depuis avril pour l'essence et février pour le gazole.