Primes pour les JO 2024 : les policiers espèrent que Gabriel Attal va débloquer le dossier

C'est un sujet de crispation qui reste en suspension : les primes pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Les policiers n’auront pas le droit de poser de congés entre le 24 juillet et le 11 août. En dehors de cette période, ils pourront néanmoins partir en vacances.

Une prime de 500 euros

Au maximum 10 jours entre le 15 juin et le 15 septembre. En compensation, Gérald Darmanin a obtenu auprès d’Élisabeth Borne une prime de 500 euros, qui pourrait être doublée, voire triplée en cas d’engagement exceptionnel. Mais une mesure jugée insuffisante pour les syndicats de police.

"On espère qu’avec Gabriel Attal, on sera entendu", souffle un syndicaliste qui devait être reçu mardi à ce sujet par Gérald Darmanin. Une journée de mobilisation est prévue le 18 janvier prochain, emmenée par un bloc de 13 organisations dont les puissants syndicats de commissaires et Alliance.

Sera-t-elle maintenue ? Personne n’a la réponse. Une chose est sûre, les policiers peuvent souffler. Leur ministre de tutelle, plébiscité par les syndicats de toute sensibilité, est semble-t-il assuré de conserver son poste, Place Beauvau.