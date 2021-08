Primaire de droite : ce sondage déterminant dans l'élection du futur candidat à la présidentielle

DÉCRYPTAGE

Après les Socialistes, c’est au tour des Républicains d’envisager une primaire. Le parti a commandé auprès d’Ifop un sondage mené auprès d'un échantillon de 15.000 sympathisants de la droite et du centre afin de déterminer si oui ou non aura lieu un scrutin pour élire son grand candidat à l’élection présidentielle de 2022. Invité à livrer son expertise au micro d’Europe 1 ce lundi, le professeur Pascal Perrineau, de Sciences Politiques, a décrypté les enjeux pour les électeurs de la droite.

"Il y a des questions sur ce que veut le peuple de droite et du centre en termes de système de départage et de système de choix", commence Pascal Perrineau. "Qu’est-ce qu’ils ont en tête ?", poursuit Pascal Perrineau. "Il y a la Covid-19, mais on pense aussi à autre chose. Au plan économique, social, migratoire, culturel, ordre public, etc. Que pensent-ils en termes d’image ? Qui représente selon eux le mieux la France à l’étranger ? Que pensent-ils des différents candidats en lice aujourd’hui ? Qui serait le plus proche, le plus efficace pour mener une politique économique ?"

Xavier Bertrand trace sa route

Les résultats de cette enquête d’opinion doivent être dévoilés le 20 septembre, soit cinq jours avant le congrès des Républicains, avec les cadres du parti, qui entérinera, en théorie définitivement la tenue ou non d’une primaire. D’ici là, la situation peut prendre un tournant nouveau : d’autres candidats comme David Lisnard peuvent tout à fait se présenter.

Une deuxième enquête se tiendra entre le 26 septembre et le 15 octobre, suivie d’un second congrès en novembre, durant lequel sera adoubé un et un seul candidat si possible. Qui de Xavier Bertrand ou du candidat soutenu par les Républicains portera finalement les couleurs de la droite pour la présidentielle ?

Pour se présenter à la primaire, les candidats doivent réunir plus de 250 parrainages issus de 30 départements différents. Valérie Pécresse, Philippe Juvin, Éric Ciotti et Michel Barnier sont d'ores et déjà en lice pour l'élection présidentielle, favorables à la tenue d'une primaire. Xavier Bertrand, quant à lui, ne souhaite pas y participer, préférant se lancer directement dans la course à l'Elysée.