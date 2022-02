Présidentielle : «Si on veut un comédien, on en a un excellent à l'Elysée»

Invité sur Europe Matin jeudi, l'ancien ministre de la Défense, Hervé Morin, est revenu sur la campagne présidentielle de sa candidate Valérie Pécresse, vivement critiquée après son meeting de Paris dimanche. Il a estimé que l'on "n'a jamais accepté une femme à la tête de la France" et qu'elle a selon lui les épaules pour être élue en avril prochain, taclant au passage le chef de l'Etat.

"C'est quoi être président de la République ? C'est être capable de faire des discours ? On n'est pas à la Star Academy ou au théâtre. Si on veut un comédien, on en a un excellent à l'Elysée qui est capable de faire les matinées et les soirées", a-t-il lancé. "Moi ce que je souhaite c'est avoir quelqu'un qui porte la transformation du pays". L'ancien ministre de la Défense a également estimé qu'un bilan du quinquennat sera nécessaire dès lors qu'Emmanuel Macron aura officialisé sa candidature.

Pécresse "taillée pour être chef de l'Etat"

"Valérie Pécresse est une femme courageuse, travailleuse, vaillante et solide et qui en dépit de la vague tient bon et a envie de porter un projet politique pour la France. Je n'ai jamais vu un projet aussi prêt, solide", a poursuivi Hervé Morin, qui a affirmé qu'elle est "taillée pour être chef de l'Etat".

"Quand on est président il y a des moments difficiles et il faut être capable de les incarner et de porter un pays quand il est en difficulté", a-t-il poursuivi, avant de reconnaître que la candidate LR traverse une période compliquée, "où elle prend des seaux sur la tête".