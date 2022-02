Présidentielle : que sont les «nouveaux jours heureux» promis par Fabien Roussel ?

INTERVIEW

Malgré les tensions qui peuvent exister en France, et ailleurs dans le monde, le candidat communiste à l'élection présidentielle, Fabien Roussel, promet de "nouveaux jours heureux" dans son programme, en référence à celui du Conseil national de la Résistance (CNR). Invité d'Europe Matin lundi, le secrétaire national du PCF a expliqué concrètement les mesures qu'il prendrait pour "revendiquer le droit au bonheur pour tous".

"Que les enfants aient vu au moins une fois la mer ou la montagne"

Fabien Roussel souhaite "le droit au bonheur au travail, mais aussi le droit au bonheur en vacances", alors que celles de la zone C viennent tout juste de démarrer. Et Fabien Roussel de s'interroger : "Qui va partir en vacances en février ? Ce sont des vacances où peu partent", a-t-il souligné, "8% des enfants ne partent pas au ski, alors qu'ils en entendent parler tous les jours à la télévision."

Après ce constat, les propositions. "Je veux démocratiser l'accès aux vacances et surtout de nos enfants. Il y avait quatre millions d'enfants qui partaient en colonie de vacances il y a quelques années, il n'y en a plus qu'un million aujourd'hui", a avancé Fabien Roussel. "Je demande qu'à leur entrée au collège, tous les enfants pendant le premier degrés aient vu au moins une fois la mer ou la montagne, en étant partis en colonie ou en classe de découverte", a-t-il expliqué sur Europe 1.

Un projet d'un milliard d'euros financé par une taxe "Robin des bois"

Pour financer ce projet, à hauteur d'un milliard d'euros selon ses estimations, Fabien Roussel veut lancer une taxe "Robin des Bois sur les jets privés et sur les voyages en classe affaire. Comme ça, tous ceux qui prendront leur jet ou qui seront en classe affaires se diront qu'ils financent aussi l'accès aux vacances."

Le candidat communiste a indiqué qu'il se rendra mardi dans une colonie gérée par un centre de vacances d'un comité d'entreprise, dont il a salué le rôle. Fabien Roussel veut "rénover, réhabiliter le patrimoine. Il y a eu un plan patrimoine il y a plus de 20 ans (...). Aujourd'hui, on a besoin d'un nouveau plan plan pour restaurer ces centres de vacances et permettre à tous les enfants de pouvoir vivre ensemble, de se connaître et d'accepter la différence. C'est ça un vrai droit au bonheur, le droit aux vacances", a conclu Fabien Roussel sur Europe 1.