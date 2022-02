Présidentielle : pourquoi la rencontre avec les policiers est une étape incontournable

DÉCRYPTAGE

Un oral incontournable pour les candidats de droite à l'élection présidentielle . Les différentes têtes d'affiche de la droite - Valérie Pécresse , Éric Zemmour et Marine Le Pen - ainsi que le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sont reçues mercredi après-midi par le syndicat Alliance, l'un des deux plus grands syndicats de policiers, pour évoquer le thème de la sécurité . Des policiers qui votent à près de 85% lors des élections professionnelles, la preuve du poids que représente ce syndicat auprès du ministère de l'Intérieur. Un poids important, si bien que l'on parle parfois de "cogestion" pour l'avancement des carrières et des mutations.

Les candidats de gauche déclinent l'invitation, Mélenchon pas convié

Au cours de l'après-midi, les trois candidats de droite et Gérald Darmanin pour la majorité présidentielle se succèdent à la tribune dans le lieu où se tient la rencontre, au cinéma-club de l'Étoile, à Paris. Les candidats de gauche, à l'image d'Anne Hidalgo ou Christiane Taubira ont été invités, mais n'ont pas répondu favorablement à l'invitation. Le syndicat Alliance n'a en revanche pas convié Jean-Luc Mélenchon en raison de ses positions considérées comme "anti-flic".

Aujourd'hui, beaucoup de candidats vont venir faire des déclarations d'amour à la police, moi j'ai donné des preuves d'amour.



Bouclier sécurité à la Région, gratuité des transports, distribution de masques, rénovation des commissariats, financement des équipements. #Pecresse2022pic.twitter.com/7am7SNTPoS — Valérie Pécresse (@vpecresse) February 2, 2022

La première candidate à s'être exprimer est la porte-étendard des Républicains, Valérie Pécresse. Dans son intervention, la présidente de la région Île-de-France a notamment mis l'accent sur son soutien indéfectible aux forces de sécurité.