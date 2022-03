Présidentielle : pour l'équipe de Pécresse, il faut prendre des risques et marquer les esprits

C'est le retour de sa campagne présidentielle. Après quelques jours à l'isolement, en raison du Covid-19, la candidate les Républicains est ce mardi face à des chefs d'entreprise à Lille. A moins de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, c'est une course contre la montre qui s'engage pour Valérie Pécresse. Comme les cadres de sa campagne aiment le rappeler : depuis lundi, "les journées comptent triple", selon eux.

À quelques jours du premier tour, faut-il marquer les esprits ?

Une manière de relativiser les sondages peu flatteurs et surtout de souligner l'importance de ces deux dernières semaines, au moment où le vote des Français se cristallise. Valérie Pécresse est créditée de 10-12% d'intentions de vote selon les sondages.

Certains membres de son équipe l'encouragent plus que jamais à prendre des risques et à effectuer des déplacements susceptibles de marquer les esprits. Une visite surprise à Roubaix a ainsi été un temps envisagé, mais ne semble pour l'instant toujours pas confirmé. Roubaix, fief du militant associatif Amine Elbahi, révélé il y a quelques mois par un reportage sur la place de l'islamisme dans sa ville et engagé depuis aux côtés de Valérie Pécresse.

Pour autant, la candidate ne dévie pas de sa trajectoire et reste fidèle à elle-même, sérieuse et technique, comme en témoigne cette nouvelle séquence avec des chefs d'entreprise. Au programme, des discussions sur les baisses d'impôts, le pouvoir d'achat et la lutte contre la bureaucratie. Des sujets dont elle a fait le cœur de son programme mais qui sont aussi largement préemptés par Emmanuel Macron.