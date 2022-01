Présidentielle : pour Eric Zemmour, Valérie Pécresse est «un clone de Macron»

"Mme Pécresse est en vérité un clone de Macron", a déclaré Eric Zemmour, ce jeudi matin sur Europe 1. Le président du parti Reconquête, invité au micro de Sonia Mabrouk, s'est exprimé sur la ralliement de certains LR à sa candidature. Pour lui, si Eric Ciotti a fait un "beau score", c'est parce qu'il se réclamait de lui et de ses idées. "Ses électeurs et ses militants ont très bien compris que les idées qu'il défendait sont les miennes et que Mme. Pécresse ne défendait pas les idées d'Eric Ciotti. Mme Précresse est la candidate du centre."

