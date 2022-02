Présidentielle : pourquoi Macron va-t-il privilégier les déplacements aux meetings ?

Entre la désescalade en Russie et l’épidémie de Covid-19 qui recule en France, l’horizon se dégage pour Emmanuel Macron. Sa candidature à la présidentielle, qui ne fait plus aucun doute, se précise. Selon plusieurs sources, il devrait sortir du bois la semaine prochaine, la semaine du 21 février, avant ou pendant le salon de l’Agriculture que le chef de l’État doit inaugurer samedi 26 février. Quand, où et comment Emmanuel Macron se déclarera-t-il ? Les proches du président persistent à entretenir le mystère. En revanche, on en sait plus sur comment il a prévu de faire campagne… Avec d’importants meetings notamment.

Trois à quatre gros meetings

Trois à quatre gros meetings, c’est ce qui dessine pour cette campagne éclair. "Un à Paris, un à Marseille. Un autre dans l’ouest et éventuellement un quatrième dans l’est", confie un stratège de la macronie. À ce stade, dans la capitale, deux salles ont les faveurs de l’entourage du président : Paris-Bercy Accor Arena et le parc des expositions de la porte de Versailles. Là même où le candidat En Marche avait organisé son premier grand meeting en décembre 2016.

"Peu de meetings, mais beaucoup de déplacements à la rencontre des Français", résume un conseiller.

Des ministres sur le départ

Contrairement à sa précédente campagne, Emmanuel Macron ne veut pas un catalogue de mesures. "Il mettra en avant trois-quatre propositions", lâche un poids lourd de la macronie.

Et pour l’aider dans cette mission, le chef de l’État s’apprête à puiser dans son vivier de ministres. Au moins trois d’entre eux pourraient démissionner dans les prochains jours afin de s’investir pleinement dans la campagne. Les noms de Julien Denormandie, ministre de l’Agriculture, de Sébastien Lecornu, ministre des Outre-Mer et de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement sont régulièrement cités.