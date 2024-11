Présidentielle : Michel Barnier appelle à la désignation d'un candidat unique à droite et au centre

Nommé Premier ministre en septembre dernier, Michel Barnier ne s'est que très peu exprimé publiquement sur la prochaine élection présidentielle française, prévue en 2027. L'actuel locataire de Matignon a seulement assuré qu'il n'avait pas de "plan de carrière" avant cette échéance électorale, c'est-à-dire pas d'ambition personnelle. C'est ce qu'il a rappelé ce mercredi matin, lors d'un petit-déjeuner avec les députés de la commission des affaires économiques issus du "socle commun" (Ensemble pour la République, Modem, Horizons et Les Républicains).

Lors de cette rencontre, Michel Barnier s'est projeté sur la prochaine élection présidentielle. "C'est important qu’on travaille dès maintenant sur 2027 ensemble (...) Il est important d’avoir un seul candidat, sinon on va se retrouver avec un second tour extrême-droite, extrême-gauche", a-t-il prévenu, relate une source de Matignon à Europe 1. Le Premier ministre appelle donc à une candidature unique à droite et au centre.

Des rencontres avec les députés du "socle commun"

Selon cette source, l'actuel locataire de l'hôtel Matignon a instauré une rencontre des députés de ce "socle commun" de chaque commission, avec les ministres de tutelle. Celle de ce mercredi matin était la première. D'autres commissions seront reçues prochainement, ajoute cette source.