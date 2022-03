Présidentielle : Macron propose une réforme du RSA avec «15 à 20 heures d'activité» hebdomadaire

Emmanuel Macron, candidat à sa propre succession, a proposé jeudi une réforme du RSA "en assurant un meilleur accompagnement et un meilleur équilibre des droits et devoirs" et "l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle".

"Oui, il faut un soutien monétaire, mais il faut plus que ça", a poursuivi le président sortant lors d'une conférence de presse à Aubervilliers, en Seine-Saint-Denis. "Reconnaître la dignité de chacun" et "demander une part d'efforts pour toutes celles et ceux qui le peuvent", a-t-il affirmé.

Le revenu de solidarité active (RSA) permet aux personnes de plus de 25 ans sans ressources et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans sous certaines conditions, de bénéficier d'un minimum de revenu.

