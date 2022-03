Présidentielle : les élus ruraux font "la tournée" des QG des candidats

Les élus et les acteurs ruraux effectuent jeudi "la tournée" des QG des candidats à la présidentielle afin d'écouter leurs propositions et leur demander notamment "un plan de 10 milliards d'euros" sur cinq ans en faveur de leurs territoires.

La perception et les propositions pour la ruralité

"Nous faisons la tournée des QG de campagne pour évoquer avec les candidats et leurs équipes leur perception de la ruralité et leurs propositions", a expliqué le sénateur PS de la Nièvre Patrice Joly, avant de commencer la journée avec une rencontre avec Laurent Jacobelli, porte-parole de la campagne de Marine Le Pen, dans le XVIe arrondissement de Paris. "Nous sommes venus aussi avec un certain nombre de propositions concernant nos territoires et ce dont ils ont besoin", a ajouté l'élu, également président de l'Association nationale des nouvelles ruralités (ANNR) qui anime le Parlement rural français.

Les élus ruraux, qui ont été très sollicités par les candidats lors de leur recherche des 500 parrainages requis pour se présenter formellement à la présidence de la République, entendent leur rappeler leurs attentes avant le premier tour du 10 avril. Il ne s'agit pas "simplement de l'aspect agricole, qui est certes très important, mais aussi d'autres thèmes comme le phénomène des flux migratoires vers les campagnes à la suite de la crise sanitaire", a précisé Patrice Joly.

>> LIRE AUSSI - Présidentielle : la FNSEA veut une meilleure protection du made in France pour certains produits

Le Parlement rural demande "la mise en place d'un plan pluriannuel de 10 milliards d'euros"

Le Parlement rural demande "la mise en place d'un plan pluriannuel de 10 milliards d'euros, soit 2 milliards par an, pour promouvoir des mesures concrètes en faveur des territoires ruraux". L'Association des maires ruraux de France (AMRF) participe également à cette "tournée" qui mènera tout au long de la journée les élus au QG de Nicolas Dupont-Aignan, Eric Zemmour, Valérie Pécresse, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel, Anne Hidalgo et Jean Lassalle. Au total, la délégation représente une quarantaine de fédérations nationales et d'organismes acteurs de la ruralité, ont-elles précisé dans un communiqué.