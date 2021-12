Présidentielle : l'appel de Sandrine Rousseau pour l'union de la Gauche

Yannick Jadot s'oppose à l'idée d'une primaire à Gauche. Le candidat écologiste à la présidentielle campe sur ses positions, en dépit des appels de la maire de Paris, Anne Hidalgo. La présidente de son conseil politique, Sandrine Rousseau, partage son avis sur la primaire mais a toutefois plaidé en faveur d'une union de la Gauche. Et pour y parvenir, elle a invité tous les candidats de gauche... à venir dîner pour le soir du Nouvel An.

"Je ne suis pas sûre que la primaire soit la meilleure des solution, mais je pense que l'union est indispensable", a plaidé Sandrine Rousseau. "J'inviterais bien tous les leaders de Gauche à fêter le Nouvel An chez moi pour que l'on discute jusqu'à ce que l'on trouve une solution (Rires). Au moment où on se souhaite la bonne année, on se souhaite l'union."

Une voix qui pèse ?

Sandrine Rousseau, a souligné la nécessité de trouver quelqu'un pour "porter cette union". "Quand j'étais candidate à la primaire des écologistes, je disais que je participerais à la primaire populaire", a-t-elle assuré. "Je pense qu'il y a un sujet autour de la Gauche et comment on affirme l'union et on choisit la personne qui pourra porter cette union." Deuxième à la primaire des écolos, Sandrine Rousseau estime que sa voix est entendue.

Pour rappel, Sandrine Rousseau avait pris part à la primaire écologiste dont le résultat scrutin avait été dévoilé fin septembre. Elle avait perdu face à Yannick Jadot : le député européen avait gagné de justesse, récoltant 51,03 % contre 48,97 % des voix pour l'économiste de l’environnement Sandrine Rousseau.