Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon obtient ses 500 parrainages

Et de huit. À quelques jours de la date fatidique du 4 mars, Jean-Luc Mélenchon entre dans le cercle des prétendants à l'élection présidentielle qui peuvent officiellement se soumettre au vote des Français pour espérer succéder à Emmanuel Macron. Selon le décompte officiel du Conseil constitutionnel, le leader de la France insoumise a récolté 540 signatures, soit 40 de plus que les 500 nécessaires pour se présenter. Il rejoint ainsi Valérie Pécresse (2271), Emmanuel Macron (1544), Anne Hidalgo (1226), Yannick Jadot (615), Fabien Roussel (593), Jean Lassalle (579) et Nathalie Arthaud (562).

Une semaine pour avoir les 500 signatures

Pour les autres candidats, l'étau commence à se resserrer pour obtenir les sacro-saintes signatures, puisqu'il manque une semaine avant que le couperet tombe. Pour l'heure, le trio Nicolas-Dupont Aignan, Eric Zemmour et Marine Le Pen sont les plus susceptibles de franchir ce cap, puisqu'ils ont respectivement 457, 415 et 414 signatures. La situation est plus précaire pour tous les autres prétendants, qui n'ont pas encore réunis la moitié des signatures.