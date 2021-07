Présidentielle : Hidalgo rassemble ses soutiens à Villeurbanne pour ébaucher son projet

C'est un point d'étape important dans sa précampagne. Car si Anne Hidalgo ne s'est pas encore déclarée candidate à la présidentielle de 2022, la maire de Paris multiplie les signaux depuis plusieurs semaines. Et après un appel de 200 élus pour la soutenir, la socialiste réunit lundi tous ses soutiens à Villeurbanne, alors qu'elle a entamé un tour de France il y a quelques mois. Elle y poursuivra l'ébauche de son projet politique autour de premières propositions sur les questions qu'elle juge prioritaires. Et ce rassemblement ressemble à un pas de plus vers une très probable candidature.

"Il y a six mois, Anne Hidalgo mettait le pied dans l'eau pour prendre la température. Maintenant, elle a de l'eau jusqu'à la taille." Voilà comment un fidèle de la maire de Paris voit sa détermination pour 2022. Mais hors de question de laisser entendre que ça lui monte à la tête. À Villeurbanne, Anne Hidalgo réunit sa fameuse "équipe de France des maires", non pas pour se déclarer candidate, mais pour travailler sur un projet.

"Il fallait accélérer"

Il sera question d'augmentation des salaires, de logement, de santé, de transition écologique. Parler du fond avant la forme, insiste-t-on dans son entourage. Mais un fidèle ne cache pas qu'avec les bons résultats du PS aux élections régionales, la primaire des écologistes, la bataille qui s'ouvre à droite, "il fallait accélérer", et marquer les esprits avant l'été.

Cet été, Anne Hidalgo le passera d'ailleurs sur le terrain, avant la sortie d'un livre à la rentrée. Celle qui plafonne à moins de 10% dans les sondages racontera, notamment "comment elle a passé sa vie à déjouer les statistiques", glisse un proche.