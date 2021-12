Présidentielle : en déplacement à Cergy, Taubira se prépare avant d'entrer en scène

REPORTAGE

Elle n'est pas officiellement candidate à la présidentielle, mais c'est tout comme. Christiane Taubira enchaîne les sorties : après Saint-Denis ce week-end, elle se déplace à Cergy, dans le Val-d'Oise pour une visite centrée sur la jeunesse et la précarité. Accueillie mardi à Cergy par le maire socialiste, la candidate putative est allée à la rencontre d'enfants qui sortent du sport.

Aucun doute, il y a encore du travail pour se faire connaître. "Est ce que vous connaissez cette dame ?", sont interrogés les jeunes. "Non" répondent-ils en cœur. "Je suis Christiane Taubira, j'ai été députée, puis j'ai été ministre de la Justice", leur explique-t-elle. Et quand une adolescente lui pose la question fatidique, Christiane Taubira garde toute son habileté. "Je voulais savoir quand est-ce que vous allez vous présenter ?". Ce à quoi l'ancienne Garde des Sceaux lui demande : "Me présenter à quoi ? Quand tu poses une question il faut qu'elle soit précise".

Une campagne éclair

La présidentielle, un objectif qu'elle caresse secrètement selon son entourage. Depuis le week-end dernier Christiane Taubira en est en effet à son troisième déplacement et entend bien mener une campagne éclair pour convaincre les autres candidats de gauche de participer avec elle à une primaire fin janvier. Un plan qui séduit Murielle, socialiste depuis 40 ans. "On est très content. Moi, je suis socialiste et franchement, je suis vraiment déçue. Et là de vous avoir entendu, ça me fait plaisir", assure-t-elle.

"Quelque chose est en train de s'enclencher", confie encore l'un de ses collaborateurs, qui reste optimiste sur la tenue prochaine d'une primaire à gauche.