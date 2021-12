Présidentielle : David Lisnard ne donnera pas de consignes de parrainages aux maires

INTERVIEW

Invité d'Europe Matin mercredi, le nouveau président de l'Association des maires de France, David Lisnard, a affirmé qu'il ne donnera pas de consignes de parrainages pour la prochaine élection présidentielle. "En tant que président de l'Association des maires de France, je n'ai pas à porter une telle considération parce qu'elle pourrait être interprétée, soit dans un sens ou dans l'autre, comme une sorte de consigne qui serait bien malvenue", a-t-il expliqué au micro de Sonia Mabrouk sur Europe 1.

Nouveau défi pour Éric Zemmour

Il estime toutefois que le polémiste Éric Zemmour doit être "dans l'espace démocratique". "Les maires sont des citoyens. Ce sont des citoyens parmi les citoyens et aujourd'hui, il y a un espace médiatique très grand à Éric Zemmour. Je pense qu'il a un espace politique et donc il doit être dans l'espace démocratique", a-t-il détaillé.

Car, après l'annonce de sa candidature sur les réseaux sociaux, le polémiste devra prochainement faire face à un nouveau défi : récolter les 500 signatures nécessaires pour se présenter à l'élection présidentielle. Un défi de taille puisqu'il devra convaincre députés, sénateurs, maires ou conseillers départementaux, par exemple, pour obtenir ces parrainages.

Les maires sont des "gens indépendants" assure David Lisnard. "C'est pour ça que j'aime la mairie parce qu'on est indépendant et manifestement, de même que des candidats qui sont d'extrême gauche, je pense [qu'ils] doivent pouvoir s'exprimer et participer au débat et concourir au scrutin. Ça me paraît logique lorsqu'il y a un espace politique", a conclu le maire de Cannes.