Présidentielle : au Mans, ces Français ont suivi une formation pour devenir assesseur

Attentive, le crayon à la main, Jeanne note scrupuleusement sur son carnet les informations données par la formatrice. À 18 ans, elle a décidé d'assurer pour la première fois le rôle d'assesseur à l'approche de l'élection présidentielle. "On a la possibilité de faire ça et je trouve que c'est important de montrer que les gens peuvent venir voter et que nous sommes là pour eux."

Une cinquantaine de participants

Comme elle, ils sont une cinquantaine à s'être déplacés pour venir écouter la formation. Une heure et demie où tout est détaillé : manipulation de l'urne, procédure et réglementation. Mais rien de bien compliqué pour Olivier. "C'est un espèce de pas à pas du matin à l'arrivée, jusqu'au soir à la clôture de l'urne", confie-t-il à Europe 1. "Ca va, ça me paraît accessible."

Alizée est néophyte, mais elle assure avoir tout compris. "Il y a pas mal d'informations, mais je pense que c'est assez simple à retenir. Le plus important, c'est de prendre des notes car il faut bien être sûr de ce que l'on fait là-bas."

Pour les assesseurs, le coup d'envoi sera donné à 7 heures du matin, pour une fermeture des bureaux à 19 heures.