Présidentielle 2022 : "Ça travaille" en coulisse pour Anne Hidalgo

Ira, ira pas ? La maire de Paris, Anne Hidalgo, ne ferme plus la porte à la présidentielle de 2022. Et pour cause, on l'a même entendu lâcher un "je prendrai ma part". D'autant qu'à en croire un récent sondage, la socialiste serait en bonne position à gauche, derrière l'ancienne ministre socialiste Christiane Taubira mais devant Jean Luc Mélenchon (LFI), Yannick Jadot (EELV), Arnaud Montebourg ou encore François Hollande.

Son bras droit, Emmanuel Grégoire, ne s'en cache pas. Anne Hidalgo candidate ? "C'est une idée intéressante." L'un de ses proches le reconnaît également :"Je ne sais pas si elle a envie d'y aller mais elle envoie des signes pour montrer qu'elle y pense." Et en réalité Anne Hidalgo ne fait pas qu'y penser : en coulisse, "ça travaille" confie l'un de ses adjoints. La maire de Paris consulte beaucoup. Des responsables politiques, des acteurs de la société civile, des intellectuels. Des tables rondes sont même organisées pour élaborer un programme.

Yannick Jadot et Anne Hidalgo "clairement en concurrence"

Et c'est l'été prochain que les choses pourraient s'accélérer, souffle-t-on dans son entourage. Mais en attendant, Anne Hidalgo avance ses pions. Le dernier en date : son attaque contre les Verts qu'elle considère ambigus vis-à-vis de la République. "C'est un élément d'affirmation politique", ne nie pas l'un de ses proches.

Car les alliés écologistes sont aussi des adversaires : "Yannick Jadot et Anne Hidalgo sont clairement en concurrence", assure-t-on dans les rangs du premier. Pourtant, comme l'observe un ténor du PS, la stratégie d'Anne Hidalgo c'est d'abord "tout faire pour rendre sa candidature possible, et ensuite ne pas y aller si les conditions de la victoire ne sont pas réunies".