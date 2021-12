Présidence de l'UE : «Emmanuel Macron veut mettre l'Europe au service des Français»

Le chef de l'Etat a présenté jeudi les grandes lignes de la présidence française de l'Union européenne qui va démarrer le 1er janvier 2022. Certaines voix s'étaient exprimées pour demander le report de cette présidence, qui intervient en pleine campagne présidentielle. Invité sur Europe Matin vendredi, le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie a estimé que le chef de l'Etat "met l'Europe au service des Français."

"Le seul candidat en 2017 qui parlait d'Europe"

"Emmanuel Macron met l'Europe au service des Français. Ce qui est très important c'est de montrer en quoi l'Europe nous sert tous les jours. Dans le domaine agricole, elle est très présente parce qu'elle investit dans les transitions. L'agriculture européenne est une des plus durable au monde. Mais elle agit aussi au quotidien pour nous protéger contre l'importation de produits qu'on ne désirerait pas, contre des pénuries", a-t-il estimé.

Pour Julien Denormandie, déplacer la présidence de l'Europe n'aurait pas eu de sens. "La présidence de l'Europe aurait eu lieu il y a six mois, on nous aurait fait exactement la même remarque. Il faut avoir en tête qu'il y a la continuité de l'Etat, quoi qu'il se passe au mois d'avril. Et que la vision politique d'Emmanuel Macron sur l'Europe est connue depuis très longtemps. En 2017 il n'y avait qu'un seul candidat à l'élection présidentielle qui parlait d'Europe", a rappelé le ministre.

"Une vision politique très claire"

"Aujourd'hui l'Europe est souvent présentée comme bouc émissaire, elle est souvent critiquée par énormément de politiques. Et Emmanuel Macron a une vision constructive de l'Europe, un regard critique. Il veut la changer là où c'est nécessaire, mais surtout il veut qu'elle nous aide au quotidien et c'est ça qui est essentiel", a encore assuré Julien Denormandie.

Selon lui, on ne peut en effet pas "reprocher à Emmanuel Macron d'avoir une vision politique très claire" à ce sujet. "Depuis toujours il s'est battu pour changer l'Europe et faire en sorte qu'elle soit plus proche du quotidien des Français : sur la question de l'immigration, sur la question du développement économique, sur la question numérique, de l'agriculture. L'Europe c'est fondamental et parfois on l'oublie."