Présidence de LR : Éric Ciotti et Bruno Retailleau qualifiés pour le second tour

Éric Ciotti, tenant d'une ligne droitière, et Bruno Retailleau, représentant l'aile conservatrice et libérale du parti, se sont qualifiés dimanche pour le second tour de l'élection du président des Républicains, a annoncé dimanche la présidente par intérim du parti Annie Genevard. Le député des Alpes-maritimes Éric Ciotti a récolté 42,73% des voix contre 34,45% pour le patron des sénateurs LR Bruno Retailleau. Le député du Lot Aurélien Pradié est lui arrivé troisième avec 22,29% des voix. La participation a atteint 72,67%, et le deuxième tour aura lieu le weekend prochain.

"Différences de personnalités"

"Dès ce soir la compétition est rouverte", a affirmé Mme Genevard en se félicitant de cette participation "remarquable". Au second tour "il s'agira plus de différences de personnalités que d'enjeux de ligne", a-t-elle assuré.

A titre de comparaison, la participation avait atteint 47% en 2019 au premier tour de l'élection qui avait vu Christian Jacob accéder à la présidence avec 63% des voix. Au premier tour de la primaire de 2021, 81% des adhérents avaient voté au premier tour. Les candidats devaient passer dans la soirée au siège pour y faire une déclaration.