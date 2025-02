Près de 400 militaires supplémentaires à Mayotte pour la reconstruction, annonce Lecornu

Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé que près de 400 militaires supplémentaires vont être déployés sur l'archipel de Mayotte. Ils viendront s'ajouter au plus de 1.000 militaires déjà mobilisés. Un bataille qui "restera sur place autant qu'il le faudra", affirme le ministre.

Près de 400 militaires supplémentaires vont être déployés à Mayotte, dont les infrastructures ont été ravagées par le passage mi-décembre du cyclone Chido, pour aider à la reconstruction, a annoncé dimanche le ministre des Armées Sébastien Lecornu.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

"Les missions du génie rétabliront les réseaux d'eau et d'électricité ou les infrastructures routières au service de la population"

"Nous allons créer un bataillon temporaire de reconstruction, doté de plusieurs compagnies de génie, d'infanterie, de commandement et de logistique, soit entre 350 et 400 soldats qui vont s'installer à Mayotte, en plus des 1.100 militaires déjà mobilisés en ce moment", affirme le ministre dans un entretien au Figaro.

Avec leurs moyens lourds par exemple, "les missions du génie rétabliront les réseaux d'eau et d'électricité ou les infrastructures routières au service de la population", a-t-il détaillé. Ce bataillon "restera sur place autant qu'il le faudra" et sera pour partie ouvert à des volontaires d'autres unités: "de nombreux soldats d'origine mahoraise ont manifesté le souhait d'être utiles pour leur archipel d'origine (...) nous allons leur permettre de revenir à Mayotte pour cette mission", ce qui n'est pas usuel dans les armées.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

Les militaires stationnés dans l'archipel continueront par ailleurs leurs missions de lutte contre l'immigration illégale et seront dotés pour cela de "nouvelles capacités radar", selon le ministre. Sébastien Lecornu veut par ailleurs renforcer la présence militaire à Mayotte "de manière pérenne", notamment avec des moyens de génie "à demeure".

Les effectifs de la Légion étrangère sur place doivent ainsi passer au premier semestre de 350 à 400 soldats. Selon le ministre des Outre-mer Manuel Valls, le coût de la reconstruction à Mayotte, département le plus pauvre de France, sera "sans doute au-dessus du milliard" d'euros.