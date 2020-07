Première séance de questions mouvementée pour le gouvernement à l'Assemblée

REPORTAGE

Les députés de l'opposition l'avaient promis : ils ne feraient "pas de cadeaux" au nouveau gouvernement ce mercredi matin, pour les premières questions d'actualité (QAG) de l'équipe fraîchement formée. Des cadeaux, il n'y en a pas eus en effet lors de cette séance mouvementée. Les membres du gouvernement ont bien tenté de se faire entendre et le président LREM de l'Assemblée, Richard Ferrand, de maintenir l'ordre, mais un brouhaha constant a perturbé les réponses. En face, la majorité a répondu par de longs applaudissements.

"C'est déjà compliqué pour moi, c'est une première"

"Je voudrais d'abord vous dire toute l'émotion et tout l'honneur que je ressens, m'exprimant aujourd'hui pour la première fois devant vous", a commencé Jean Castex, le Premier ministre, avant les premières huées. Sans se laisser déstabiliser, le nouveau locataire de Matignon a imposé son style, notamment oral, détachant chaque mot et n'ayant pas peur de répéter ses phrases. Ce qui a inspiré à Jean-Luc Mélenchon un petit commentaire perfide sur les réseaux sociaux : "Avec Castex, les arbres poussent entre les mots. Quel ennui !"

Avec #Castex les arbres poussent entre les mots. Quel ennui ! Pluie de truismes, ouragan de banalités. Le libéralisme à l'eau tiède. #DirectAN — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) July 8, 2020

Sans surprise, le nouveau ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, fut, lui aussi, chahuté pour sa première prise de parole. "C'est déjà compliqué pour moi, c'est une première", a répondu celui qui est plus habitué aux prétoires qu'aux hémicycles. "Est-ce qu'on décompte les interruptions ? [du temps de parole, qui est de 2 minutes, NDLR]" Réponse amusée de Richard Ferrand : "Non, on ne décompte pas, on souffre en silence." Reste que le temps d'Eric Dupond-Moretti fut bien allongé pour lui permettre d'aller au bout.