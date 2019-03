Préfet de police de Paris limogé : un "fusible" pour les oppositions

Le limogeage du préfet de police de Paris, annoncé lundi par le Premier ministre Édouard Philippe, après les violences et pillages survenus samedi lors de l'acte 18 des "gilets jaunes", revient à faire sauter un simple "fusible", ont estimé plusieurs représentants de l'opposition.

"C'est trop simple et méprisant". Le ministre de l'Intérieur "Christophe Castaner a été incapable de donner une ligne claire aux autorités de Police. Il est le seul responsable de ce qui s'est passé samedi. C'est trop simple et méprisant de s'en prendre aux policiers et au Préfet Michel Delpuech qui sont sur le pont depuis quatre mois !", a fustigé sur Twitter la porte-parole des Républicains (LR) Lydia Guirous.

"On peut toujours annoncer des mesures et faire sauter des fusibles, mais depuis le début, c'est la volonté politique de casser les casseurs qui manque au sommet de l'État ! Les Français n'attendent plus des annonces, ils attendent des résultats", a aussi affirmé le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau sur le réseau social, d'autres élus LR étant sur la même ligne.

"L'incompétence flagrante de Christophe Castaner". Même dénonciation du "fusible" de la part de Jordan Bardella, tête de liste RN (Rassemblement national) aux européennes, pour qui le limogeage du préfet Delpuech est "censé couvrir l'incompétence flagrante de #Castaner". Pour Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France), "il y a un seul responsable et il doit démissionner : @CCastaner !".

Le Gouvernement utilise le préfet de police de Paris Michel Delpuech (qui avait dénoncé des "copinages malsains" dans l'affaire #Benalla) comme fusible pour ne pas avoir à assumer ses responsabilités.



Didier Lallement, un préfet controversé. Le chef de file de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, et d'autres élus de sa formation, ont dénoncé pour leur part le remplacement de Michel Delpuech, par le préfet de Nouvelle-Aquitaine, Didier Lallement : "une prime au violent qui a échoué en Gironde !" "Dorénavant, à Paris comme à Bordeaux, le matraquage de député est permis. En plus du droit à perquisition, cela va de soi", a-t-il ironisé.

Un député LFI, Loïc Prud'homme, avait le 2 mars accusé la police de l'avoir matraqué alors qu'il quittait une manifestation des "gilets jaunes" à Bordeaux. Le préfet Lallement avait alors répondu sur Twitter que les forces de l'ordre avaient "correctement fait leur travail".