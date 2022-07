L'Assemblée nationale a voté ce mercredi à la quasi-unanimité la revalorisation des prestations sociales et des pensions de retraite de 4%, lors de l'examen en première lecture du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Sont notamment concernées, en plus des retraites, les allocations familiales et minima sociaux, comme le RSA, l'Allocation adulte handicapé (AAH) et les bourses étudiantes sur critères sociaux.

