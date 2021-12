Pourquoi l'opposition et des associations réclament la mise sous tutelle de Paris

La Ville de Paris va-t-elle bientôt être mise sous tutelle ? Face à une dette de 7 milliards d’euros, L’Union parisienne, Rouler libre, le Comité Marais Paris, Sauvons notre Paris et le syndicat de VTC INV ont décidé d’engager une action en justice en ce sens. Une procédure rarissime, qui, si elle aboutissait, empêcherait Anne Hidalgo de prendre la moindre décision sans l'aval du préfet. Pour les plaignants, les nouveaux aménagements urbains et la dette parisienne sont autant de raisons d'encadrer davantage le fonctionnement de la Ville.

Dégradation du patrimoine et embellissement de la ville

La dette colossale, passée de 4,6 à plus de 7 milliards d'euros en cinq ans, a en effet poussé cinq associations citoyennes à engager une action en justice. Cette annonce intervient alors que l'Etat multiplie les signaux d'alerte et que l'opposition au Conseil de Paris demande précisément cette mise sous tutelle. Mais la démarche n'a rien de politique, assurent les plaignants, qui dénoncent également la dégradation du patrimoine et l'enlaidissement général de la ville. "Que ce soit la dégradation du patrimoine ou la gestion financière de la Ville, c'est aujourd'hui arrivé à un tel stade que cela justifie que cette ville soit mise sous tutelle", assure maître Patrick Tabet, représentant du collectif qui portera plainte début janvier.

Parmi les autres reproches fait à Anne Hidalgo et à son équipe, l'opacité autour des notes de frais ainsi que le sort réservé aux commerçants, dont certains auraient perdu près de 30% de leur chiffre d'affaires. Un constat relatif à la suppression des places de stationnement et à l'augmentation des embouteillages, causés par création des pistes cyclables. Si l'action engagée aboutit, elle ferait de Paris la sixième ville en France placée sous ce type de contrôle. Une situation aux conséquences désastreuses pour Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidence de la république.