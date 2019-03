Pourquoi Hélène Rollès est-elle invitée au dîner d'État entre Macron et Xi Jinping ?

Une liste prestigieuse pour un événement rare : le dîner d'État donné à l'Élysée lundi soir pour la réception du président chinois Xi Jinping en France aura pour convives plusieurs personnalités du monde de la culture, parmi lesquelles l'acteur Alain Delon ou le compositeur Jean-Michel Jarre. De manière peut-être plus surprenante, Hélène Rollès sera également présente à l'Élysée, selon une information de Toute la télé et de LCI confirmée au HuffPost par l'Élysée.

L'héroïne d'Hélène et les garçons est en effet très connue en Chine, depuis le début des années 1990. À l'époque, elle réalise la première partie de Dorothée dans un stade de 30.000 places et sa notoriété grandit davantage encore au moment de la sortie de Je m'appelle Hélène, tube de la série, au milieu de la décennie.

Deux tournées en Chine

Depuis, la comédienne a réalisé deux tournées en Chine, qui se sont révélées être des succès. En plus de ses déplacements, Hélène Rollès, aujourd'hui à l'affiche des Mystères de l'amour sur TMC, tente de mieux communiquer avec le public asiatique en prenant des cours de mandarin : "C’est assez compliqué, j’apprends phonétiquement. J’essaie aussi d’apprendre la langue, mais c’est très compliqué", confiait-elle à Télé-Loisirs en 2016. "Je connais des chansons en chinois, de Teresa Teng, parce qu’ils me comparent à elle, c’est leur Edith Piaf là-bas."

Une étape de la visite de Xi Jinping. Le dîner d'État entre Emmanuel Macron, Xi Jinping et ces personnalités est l'une des étapes de la visite du président chinois en France : après avoir été reçu sur la Côte d'Azur, dimanche soir, il doit s'entretenir avec le chef de l'État lundi et rencontrer mardi à l'Élysée Angela Merkel et Jean-Claude Juncker.