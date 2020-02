Comment la presse régionale se réinvente à l'approche des municipales

Pour la presse régionale, les municipales sont un peu comme la Coupe du monde pour les médias sportifs. "Tous les six ans, c’est une période où on est à bloc", s'exclame Stéphane Vernay, directeur de la rédaction de Ouest-France à Paris. "C’est beaucoup de passion [pour nous et] pour nos lecteurs, qui sont aussi des électeurs." Le scrutin est en effet une période charnière pour les titres de PQR, pas tant pour les chiffres de ventes que pour l'excitation qu'il suscite. Les trois journalistes réunis sur le plateau de Philippe Vandel jeudi ont largement détaillé le dispositif et les innovations mis en place à l'occasion des votes des 15 et 22 mars.

De nouveaux formats éditoriaux

"On est présents sur tous les supports", pose d'emblée Stéphane Vernay. Ouest-France a lancé sa newsletter mais aussi diverses séries de podcasts. L'objectif est le plus souvent de présenter les candidats et colistiers, mais aussi de dresser l'historique de la politique communale. Ainsi, un podcast centré sur les municipales de Dinard, petite ville d'Ille-et-Vilaine d'à peine 10.000 habitants, a cumulé 4.600 écoutes. "La politique, contrairement à ce que l'on peut imaginer au niveau local, passionne les gens quand elle est incarnée", s'enthousiasme Stéphane Vernay.

Le quotidien du Nord, la Voix du Nord, a quant à lui fait le choix d'investir le terrain de la vidéo, comme le suggère Patrick Jankielewicz, rédacteur en chef. En collaboration avec la chaîne régionale Weo, le titre réalise des vidéos pédagogiques en format court. "En 6-7 minutes, vous êtes au courant de la situation à Béthune [...] On essaye d'approfondir et de donner toutes les clés aux lecteurs."

Recours à l'expertise des localiers

La presse régionale tente également de capitaliser sur ce qui fait sa force : son encrage local et sa proximité. Ainsi, certaines vidéos proposées par la Voix du Nord ont recours à l'expertise des journalistes localiers. "Par humilité, on ne faisait pas état de cette expertise, mais on se rend compte que nos journalistes connaissent parfaitement la situation", déclare Patrick Jankielewicz.

Cette connaissance du terrain par les journalistes locaux et les correspondants permet aussi d'évaluer le travail des maires. A la manière de ce qu'avait pu proposer le journal Le Monde avec le blog "Lui, Président", lancé après l'élection de François Hollande, ils reprennent les promesses de campagne des édiles afin de vérifier si celles-ci ont été tenues.

Varier le ton et l'écriture

De nouveaux procédés narratifs sont également recherchés par les journalistes pour raconter la campagne et ses coulisse. A Lyon, Philippe Brunet-Lecomte parle de "sacré bordel". Il a lancé Lyon Gag', parodie de Lyon Mag', pour porter un regard humoristique sur le pugilat entre candidats qu'occasionne le vote. "Il y a quatre candidats En marche, le leader RN vient de la France insoumise, le candidat LR n’a jamais mis les pieds à Lyon... On essaye de tourner tout ça en dérision [...] On a envie de raconter les coulisses, la meilleure manière de le faire c’est l’humour."

Cette recherche permanente de l'innovation, particulièrement marquée en 2020, s'inscrit dans une démarche plus profonde de réinvention de la presse régionale. Répondant aux questions de Philippe Vandel, Patrick Jankielewicz, de la Voix du Nord, évoque notamment l'abandon progressif des "pages miroirs", qui étaient avant tout le reflet de l'activité associative des communes, au profit des reportages et des contenus à valeur ajoutée.

Les trois journalistes ont par ailleurs tenu à rappeler la nécessité de ne pas "subir" la campagne, en étant quelque peu instrumentalisé par les édiles, et d'y tenir un rôle actif.