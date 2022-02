Pour intéresser les jeunes à la politique, un maire de l'Essonne mise sur TikTok

Tous les moyens sont bons pour inciter les jeunes à la politique ! Encore plus à quelques semaines de l'élection présidentielle. François Parolini, maire divers gauche de la petite ville d'Itteville en Essonne, a fait le choix de s'inscrire sur le réseau social TikTok. La raison ? "Dans le cadre de notre politique participative, nous organisons beaucoup de réunions. Mais ce sont toujours les mêmes personnes qui s’y rendent et jamais des adolescents", explique l'élu à Ouest-France. Pourtant active sur Facebook, la municipalité affirme que les jeunes ittevillois ne se rendent pas sur ce réseau social. Ils manquent d'informations, assure encore la commune.

https://www.tiktok.com/@fparo/video/7062838901743947014?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&refer=embed&referer_url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2F&referer_video_id=7064497854148005125

François Parolini a donc investi TikTok, principalement pour inciter ces jeunes électeurs à s'intéresser à la politique, qu'elle soit locale ou nationale. "Lors des dernières élections, la participation de cette catégorie d’âge était très basse", détaille-t-il encore à Ouest-France. "Les jeunes boudent trop les urnes et il faut que cela change", poursuit l'édile.

Un succès inattendu

Inscrit depuis fin décembre, le maire essonnien est désormais à la tête d'une communauté de 3.000 abonnés. Il cumule des milliers, voire des centaines de milliers, de vues sur ses courtes vidéos humoristes : "Nous nous attendions pas du tout à ce succès alors nous sommes à la fois surpris et satisfaits." Sa vidéo la plus regardée n'a pourtant rien à voir avec la politique : on y voit François Parolini se préparer pour célébrer un mariage le jour de la Saint-Valentin.

https://www.tiktok.com/@fparo/video/7064497854148005125?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1&refer=embed&referer_url=https%3A%2F%2Fwww.ouest-france.fr%2F&referer_video_id=7064497854148005125

Des séquences pleines de bonne humeur, qui ravissent les internautes. En commentaires, "ce sont souvent des personnes qui apprécient notre humour et qui nous remercient de leur apporter une bouffée d’oxygène", conclut le maire.