Pour Clémentine Autain, la nomination de Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti est "un bras d’honneur lancé aux féministes et aux victimes"

INTERVIEW

Dans plusieurs villes de France, des militantes féministes ont manifesté vendredi pour dénoncer la nomination au gouvernement de Gérald Darmanin, visé par une enquête pour viol, au ministère de l’Intérieur et celle, à la Justice, de l’avocat Éric Dupond-Moretti, réputé pour ses sorties très critiques à l’encontre du mouvement #MeToo. Invitée samedi de la matinale d’Europe 1, la député La France insoumise Clémentine Autain a dénoncé le "silence assourdissant du gouvernement" face à la colère des féministes "outrées à raison". À ses yeux, cette double nomination est "un bras d’honneur lancé aux féministes et aux victimes."

"Comment ce gouvernement peut prétendre faire de la lutte contre les violences faites aux femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes une grande priorité nationale, et dans le même temps nommer Gérald Darmanin, visé pour une affaire de viol, mais aussi aussi Dupont-Moretti ?", interroge-t-elle. "Dupond-Moretti c’est un florilège de propos profondément sexistes et misogyne", s’agace l’élue. "Il est spécialiste des phrases de déni des violences sexistes et sexuelles."

Déplorant le silence du président et de son nouveau Premier ministre face aux interrogations soulevées par ces deux nominations, Clémentine Autain appelle les militantes féministes à poursuivre leur mobilisation, au moins pour pousser la majorité parlementaire à réagir. "Il faut que la colère s’entende, qu’elle finisse par créer un malaise au sein des députés de La République en marche", soutient-elle. "Je suis pour qu’ils démissionnent, pour qu’il n’y ait pas ces ministres au gouvernement", ajoute-t-elle, tout en reconnaissant qu'un départ, quelques jours seulement après leur nomination, semble hautement improbable.