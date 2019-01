Pour 77 % des Français, les élus sont trop payés

Les élus français sont-ils trop payés ? A cette question les Français répondent "oui" à 77 %, selon un sondage OpinionWay pour LCI diffusé mardi. 14 % des personnes interrogées estiment toutefois que la rémunération des élus est la bonne mais seulement 8 % des sondés jugent que leur salaire n'est pas assez élevé.

Plus de défiance en régions. La défiance est un peu moins importante chez les personnes appartenant à une catégorie socio-professionnelle (CSP) supérieure. Ils sont 71 % à estimer que les élus perçoivent une rémunération trop haute contre 85 % des CSP -, détaille LCI. Le ressentiment envers les élus et leur rémunération est également plus fort en régions qu'à Paris et ses alentours. 19 % des Franciliens disent ainsi avoir confiance en leurs élus, contre 11 % des habitants du Nord-Est de la France.

... et de la part des partisans de Marine Le Pen. Le sondage montre également que les sympathisants de Marine Le Pen sont les plus critiques envers la rémunération des élus. 93 % de ceux qui ont voté pour la présidente du Rassemblement national (ex-FN) au premier tour de la présidentielle en 2017 estiment que les élus sont trop payés. En comparaison, les partisans de Benoit Hamon sont 74 % à le penser et ceux de François Fillon 73 %, note LCI.

L'une des revendications de certains "gilets jaunes". La rémunération des élus fait partie des sujets évoqué par les "gilets jaunes". Certains appellent à une baisse des salaires. La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement Benjamin avait affirmé que ce sujet était très "démago". "A la question de savoir s'il faut moins les payer (les élus) pour régler les problèmes, je ne tomberai pas là-dedans. Pour moi, c'est très démago. Je gagne très bien ma vie. Je travaille 100 heures par semaine, c'est un choix et je suis très heureux comme ça. Ce n'est pas anormal, quand on investit beaucoup de son temps, qu'on puisse donner des indemnités conséquentes aux élus", avait estimé le porte-parole du gouvernement.

Ce sondage a été réalisé en ligne au mois de janvier 2019 sur un échantillon de 1042 personnes majeures.