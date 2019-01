Benjamin Griveaux n'est "pas propriétaire à Paris" parce que "le prix du mètre carré est trop cher"

Benjamin Griveaux veut faire "tomber le mythe" des rémunérations des élus. Le porte-parole du gouvernement a assuré ne pas pouvoir être propriétaire à Paris, en raison du prix trop élevé du mètre carré. "Je suis locataire, je ne suis pas propriétaire à Paris parce que le prix du mètre carré est trop cher", a déclaré Benjamin Griveaux, dans une interview accordée à Brut mercredi, sur Facebook.

Le porte-parole du gouvernement a confié avoir divisé son salaire "par trois", pour gagner actuellement 7.900 euros nets par mois. "J'ai divisé mon salaire par trois. Ce n'est pas un avantage financier d'être élu. Je gagne 7.900 euros nets par mois", a-t-il déclaré, alors que les salaires des élus font partie des critiques récurrentes des "gilets jaunes".

L'interview de Benjamin Griveaux (à voir à partir de 29 minutes 30) :

"Je ne vis pas dans un château". "Je ne vis pas dans un château. Je suis locataire, je ne suis pas propriétaire à Paris parce que le prix du mètre carré est trop cher. Je n'ai pas hérité, je n'ai pas d'argent caché. Je n'ai pas de voiture, je ne m'habille pas dans des costumes très chers. Il faut aussi qu'on fasse tomber ce mythe", a poursuivi le porte-parole du gouvernement, pour qui "ce n'est pas le salaire qui a fait (son) engagement" en politique. "Avant, j'étais dans une grande boîte et je gagnais très bien ma vie."

Sur Twitter, plusieurs internautes ont moqué les propos de Benjamin Griveaux, mettant en avant sa rémunération de 7.900 euros nets par mois. "On en est où de la cagnotte pour l'appartement parisien de Griveaux ? Toujours rien", a par exemple écrit un internaute.

On en est où de la cagnotte pour l’appartement parisien de Griveaux ?

Toujours rien ?



Et ça se dit Pays des Droits de l’Homme et de la solidarité .