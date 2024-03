Polémique à Sciences Po : «Un climat d'antisémitisme s'est installé dans notre pays», estime Yaël Braun-Pivet

Une étudiante de l'Union des Étudiants Juifs de France refoulée d'un amphithéâtre à Sciences Po aux cris de : "C'est une sioniste !". L'affaire fait polémique après que des étudiants pro-palestiniens aient occupé un amphithéâtre de l'établissement parisien, et aient filtré les étudiants pouvant y entrer. Gabriel Attal, le Premier ministre, a annoncé que le gouvernement allait saisir la justice, tandis que la direction de l'école a annoncé ouvrir une enquête administrative.

Ciblage d'une partie de la population

Invitée ce jeudi matin sur le plateau de La Grande interview Europe 1-CNews, la présidente de l'Assemblée nationale qualifie cet acte "d'inacceptable, intolérable". "Les universités, les grandes écoles sont des lieux d'apprentissage. Ce sont des lieux où l'on forme notre jeunesse. Il ne faut pas qu'on transforme ces lieux en lieux de militantisme effréné. Il n'est pas acceptable non plus que des jeunes militants très courageux se couvrent le visage pour faire leur acte de militantisme. Cela doit se faire à visage découvert". Avant d'ajouter : "Faire ces actes de racisme, d'antisémitisme où que ce soit dans la société, mais encore plus dans une université", ce n'est pas acceptable.

La présidente de l'Assemblée nationale estime qu'"un climat d'antisémitisme s'est installé dans notre pays, pas uniquement dans nos universités". Et de conclure : "Avec le président du Sénat, il y a quelques mois, nous avons organisé une grande marche citoyenne républicaine contre l'antisémitisme. C'est bien parce qu'en ce moment, il y a certaines personnes qui, d'une part, veulent importer un conflit qui a lieu aujourd'hui au Moyen-Orient et d'autre part, se servent de ce conflit comme prétexte pour cibler une partie de la population et se livrer à des actes et avoir des propos antisémites".