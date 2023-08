«Plus d'efforts» : Olivia Grégoire demande aux distributeurs de s'engager face à l'inflation

L’inflation est un impôt qui pèse sur les plus modestes. Les factures d’électricité, de gaz, les fournitures scolaires, les prix alimentaires ont augmenté. Face à la situation, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, est claire : elle réclame "plus d'efforts" de la part distributeurs. Elle assure que le bras de fer avec eux, mais aussi avec les industriels, ne faiblit pas pour faire baisser les prix dans les rayons des supermarchés.

