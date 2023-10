Plan pour les aidants : «Il faut leur offrir du répit», déclare la ministre Aurore Bergé

Ils sont entre 8 et 11 millions de Français à s'occuper chaque jour d'un proche dépendant. Les aidants familiaux sacrifient une partie de leur vie pour être présents au quotidien auprès d'un proche en perte d'autonomie, affecté par une pathologie lourde ou un handicap. D'après la ministre des Solidarités et des Familles, Aurore Bergé, invitée de La Grande interview Europe 1-CNews vendredi, "il faut aussi prendre soin de ceux qui prennent soin" des autres.

"Ces Français s'oublient souvent eux-mêmes parce qu'ils vont accompagner un proche, parce qu'ils sont aidants et aimants de la personne, et ils vont tellement accompagner ce proche que parfois, ils vont être en rupture, en rupture de leur vie professionnelle, de leur propre santé. Si on veut bien accompagner les personnes qui sont en difficulté, situation de handicap, perte d'autonomie, il faut aussi prendre soin de ceux qui prennent soin d'eux", a-t-elle déclaré au micro de Romain Desarbres.

15 jours de répit par an pour les aidants

Invitée de La Grande interview Europe 1-CNews, Aurore Bergé a détaillé les mesures du plan pour les aidants annoncé dans un entretien accordé jeudi soir à Ouest-France. "Il faut leur offrir du répit. Vous ne pouvez pas 365 jours sur 365 jours prendre soin de l'autre. Vous avez aussi besoin de prendre soin de vous-même. C'est la promesse du président de la République, a minima 15 jours de répit par an pour les aidants", a-t-elle indiqué.

15 jours de répit qui se traduisent par la création de 6.000 nouvelles places supplémentaires, en accueil de jour, le temps d'un week-end, des vacances "si vous avez besoin de souffler, de vous faire opérer, et que vous avez besoin de laisser la personne que vous aidez". "D'ici à la fin du quinquennat, on aura 40.000 places de répit en plus pour les personnes âgées, les personnes handicapées quel que soit leur âge", a-t-elle précisé.

Création d'un congé proche-aidant

La ministre des Solidarités et des Familles a annoncé la création d'un congé proche-aidant, avec des droits rechargeables. "Dans la vie, vous pouvez aider un parent, un enfant et donc ça vous permet de prendre un congé pour l'accompagner", a-t-elle précisé. De grandes entreprises françaises (SNCF, la Poste, l'Oréal, la BNP...) ont signé une charte d'engagement s'engageant à mieux accompagner leurs salariés aidants. "Augmenter leurs droits, mieux les accompagner, qu'il n'y ait pas de rupture dans leur vie professionnelle, qu'on ait une société plus bienveillante", a-t-elle ajouté.

Chaque année, "400.000 familles sont concernées par l'arrivée d'un enfant situation de handicap ou un enfant malade, c'est donc toutes les familles françaises qui peuvent être confrontées à ces difficultés et qui doivent être accompagnées", a-t-elle conclu.