Plan de sobriété énergétique : que prévoit le gouvernement ?

La Première ministre Élisabeth Borne s’est exprimée devant le patronat français, lundi 29 août, pour appeler les entreprises à la sobriété énergétique, alors que l’approvisionnement énergétique en France est fragilisé à l’approche de l’automne et que les prix de l’énergie battent des records. Un conseil de défense est prévu vendredi pour établir le plan de bataille qui va avant tout cibler les entreprises.

Des coupures de gaz concernant seulement les entreprises

Elisabeth Borne les a déjà fortement incitées à baisser leur consommation d'énergie, allant même jusqu'à parler de rationnement en dernier recours. Et la Première ministre a prévenu que des coupures de gaz pourraient avoir lieu cet hiver. Celles-ci ne concerneraient donc que les entreprises. Et, pour y faire face, des groupes électrogènes ou des batteries pourraient être utilisés. L'exécutif réfléchit aussi à exiger des baisses de tension, en passant par exemple de 230 à 220 volts, et encourager les interruptions de production lors des pics de consommation.

Les ménages menacés de coupures d'électricité

Selon la Première ministre, les ménages seront épargnés en ce qui concerne le gaz, mais pourraient en revanche davantage être menacés par des coupures d'électricité. Ainsi que des interruptions de deux heures pourraient être décidées quartier par quartier. Enfin, une des autres pistes étudiées serait d'augmenter de manière considérable le prix de l'énergie, au-delà d'une consommation jugée raisonnable, afin de dissuader les gros consommateurs.

La question météorologique aura aussi toute son importance, car personne, à ce stade, ne peut prévoir si l'hiver sera rude ou plutôt doux.