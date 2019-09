Patrick Balkany en prison : "On attend de la justice qu'elle soit juste, pas exemplaire", affirme Brice Hortefeux

Plusieurs voix se sont élevées pour s'étonner du placement sous mandat de dépôt de Patrick Balkany, condamné vendredi à quatre ans de prison pour fraude fiscale. Brice Hortefeux, invité dimanche du Grand Rendez-vous Europe 1/CNews/Les Échos, s'est ajouté au choeur des indignations.

"Comme s'il allait partir dans la foulée au Guatemala !"

"Je ne peux pas m'empêcher de m'interroger sur la décision qui a été prise", confie l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy. "Comme s'il allait partir dans la foulée au Guatemala !" Le maire de Levallois-Perret a été immédiatement placé en prison, vendredi.

"C'est la première fois qu'une personnalité publique est incarcérée pour des faits uniquement de fraude fiscale", poursuit le député européen. "Je n'ai pas le souvenir que Dieudonné ait été place sous mandat de dépôt, ni Jérôme Cahuzac. On doit se poser la question : qu'attend-on de la justice ? On attend de la justice qu'elle soit juste, pas exemplaire", répond celui qui ressent de la "peine" et de l'"amitié" à l'égard du couple Balkany, alors qu'Isabelle Balkany a été condamnée à trois ans de prison.