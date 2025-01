Pascal Praud et vous - «Vous vous rendez compte dans quelle merde vous nous mettez ?», quand Gilbert Collard se disputait avec Jean-Marie Le Pen

Au lendemain de la mort de Jean-Marie Le Pen à l'âge de 96 ans, Gilbert Collard raconte dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, lui avoir reproché ses sorties polémiques. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Connu pour son engagement politique en faveur du Front national, puis du Rassemblement national, l'ancien député Gilbert Collard réagit dans l'émission Pascal Praud et vous à la mort du fondateur du parti, Jean-Marie Le Pen, ce 7 janvier à 96 ans. Et il retrace quelques discussions houleuses avec lui. "Quand il a cité Brasillach (homme de lettres et collaborateur engagé à l'extrême droite, ndlr) dans un discours (...) A la fin je suis allé le voir, on pouvait discuter, voire se disputer. Je lui dis 'Vous vous rendez compte dans quelle merde vous nous mettez ?', parce que c'est nous qui allons sur des plateaux de télévision, nous farcir les journalistes", relate l'ancien avocat sur Europe 1.