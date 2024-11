Pascal Praud et vous - Tensions à l'Assemblée nationale : «Les macronistes ont pété un câble», lance Manon Aubry

La tension est tellement montée jeudi soir à l'Assemblée nationale qu'elle aurait pu finir en bagarre entre deux députés, Nicolas Turquois du MoDem et Mickaël Bouloux du Parti socialiste. Les élus devaient voter un texte sur l'abrogation de la réforme des retraites, ce qui n'a pu être le cas en raison d'un manque de temps. L'eurodéputée LFI Manon Aubry, invitée de Pascal Praud et vous, dénonce la manœuvre de la coalition gouvernementale et revient sur cet incident. "Les macronistes ont pété un câble", lance-t-elle sur Europe 1.