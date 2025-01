Pascal Praud et vous - Réforme des retraites : «François Bayrou prend un risque énorme» en cas de suspension, estime Franz-Olivier Giesbert

François Bayrou va prononcer sa déclaration de politique générale, où la question d'une suspension de la réforme des retraites est évoquée. L'éditorialiste Franz-Olivier Giesbert estime dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures, que le Premier ministre prendrait "un risque énorme". Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

À quelques heures de la déclaration de politique générale de François Bayrou, la gauche négocie un accord de non-censure avec le Premier ministre contre une suspension de la réforme des retraites. Ce serait prendre "un risque énorme" pour le chef du gouvernement, selon Franz-Olivier Giesbert, interrogé dans l'émission Pascal Praud et vous. "Pourquoi ? Parce qu'on risque d'avoir tout simplement une tempête financière à un moment donné. Les marchés financiers peuvent très bien commencer la danse du scalp, et on sait quand ça commence, pas trop quand ça finit", affirme-t-il sur Europe 1.