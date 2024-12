Pascal Praud et vous - Motion de censure : pour une électrice RN, le parti ferait «d'une pierre deux coups» en la votant

En cas de 49.3, déclenché par Michel Barnier, le RN va-t-il mêler ses voix à celles du Nouveau Front populaire pour voter la motion de censure, et ainsi faire tomber le gouvernement ? Selon Sandrine, électrice RN intervenue dans l'émission Pascal Praud et vous, "d'un point de vue stratégique, le Rassemblement national a tout intérêt à la voter, qu'elle passe ou ne passe pas (...) Si la motion ne passe pas et que le RN la vote, le parti fait d'une pierre deux coups", estime l'auditrice d'Europe 1.