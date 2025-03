Pascal Praud et vous - Mort de Nahel : Matthieu Valet dénonce «une vendetta politique et judiciaire» contre le policier auteur du tir

Le parquet de Nanterre a requis mardi un procès pour meurtre contre le policier Florian M., auteur du tir qui a mortellement blessé le jeune Nahel en juin 2023. L'eurodéputé RN Matthieu Valet dénonce "une vendetta politique et judiciaire" dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Dans son réquisitoire rendu ce mardi, le parquet de Nanterre a souhaité un procès contre Florian M., le policier qui a blessé mortellement Nahel après son refus d'obtempérer fin juin 2023. Invité dans l'émission Pascal Praud et vous, l'eurodéputé RN Matthieu Valet dénonce "une vendetta politique et judiciaire" contre le policier. "Je dis 'stop !' Aujourd'hui, le signal est désastreux. Si on lâche sur les refus d'obtempérer, on lâche sur tout", lance-t-il sur Europe 1.