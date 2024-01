Pascal Praud et vous - «Elle est ministre des privilèges nationaux» : la charge de Manon Aubry contre Amélie Oudéa-Castéra

Si le Premier ministre Gabriel Attal vient de réaffirmer sa "pleine confiance" en sa ministre de l'Éducation Amélie Oudéa-Castéra, au cœur d'une polémique pour avoir scolarisé ses enfants dans le privé, à Stanislas, un établissement parisien dans la tourmente, Manon Aubry, députée européenne LFI, a appelé "à son départ" ce mercredi dans l'émission Pascal Praud et vous. "On a une ministre de l'Éducation nationale qui a menti éhontément (...). Elle n'est plus en position de rester ministre, sans compter sa déconnexion où elle a gagné plusieurs dizaines de milliers d'euros (en référence à un rapport parlementaire, ndlr). Elle est hors sol. Elle n'est pas ministre de l'Éducation nationale, elle est ministre des privilèges nationaux", a taclé la cheffe de file des députés européens LFI.