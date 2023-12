Pascal Praud et vous - Loi immigration : texte adopté, conséquences pour l'exécutif... L'analyse de Louis de Raguenel

C'était un vote très attendu et qui restera l'un des moments forts du second quinquennat d'Emmanuel Macron. Le Parlement a adopté mardi soir le projet de loi immigration, non sans provoquer des remous au sein de la majorité. Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, affirme notamment avoir remis sa démission. Dans l'émission Pascal Praud et vous, Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, a analysé ce texte, et cette séquence comme un fiasco pour l'exécutif. "Les sept (ministres qui pourraient démissionner), c'est de la déloyauté envers Emmanuel Macron, et je ne vois pas ce qu'ils peuvent encore faire dans ce gouvernement", a-t-il notamment affirmé au micro de Pascal Praud.