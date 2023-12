Pascal Praud et vous - Loi immigration : «Emmanuel Macron pense que le problème est technique, alors qu'il est politique»

"Bout du chemin", "Darmanin démission"... Les réactions politiques fusent après le vote lundi de la motion de rejet concernant le projet de loi immigration à l'Assemblée nationale. "Emmanuel Macron pense que le problème est technique, alors qu'il est politique", estime Louis de Raguenel, chef du service politique d'Europe 1, dans l'émission Pascal Praud et vous. "Il pense que le sujet est uniquement Gérald Darmanin qui n'a pas réussi à convaincre, alors que c'est le 'en même temps'. Celui qui consistait à voir et la droite, et la gauche, s'est transformé en ni-ni : ni la gauche, ni la droite", expose-t-il au micro de Pascal Praud.