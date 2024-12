Pascal Praud et vous - «L'intérêt Marine le Pen, c'est de faire tomber le gouvernement», analyse Louis de Raguenel

À peine nommé, le gouvernement de François Bayrou va-t-il être censuré ? La menace plane, alors que la gauche ne cache pas son intention de déposer une motion de censure. Un mouvement politique qui pourrait aussi faire le jeu de Marine Le Pen. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.





Censurera ou ne censurera pas ? Le nouveau Premier ministre François Bayrou a présenté ce lundi son gouvernement. Une annonce qui a déçu les différents partis de gauche, qui songent désormais à censurer le nouveau locataire de Matignon. Et ils ne sont pas les seuls à y penser, analyse Louis de Raguenel. "L'intérêt de Marine Le Pen, comme avec Michel Barnier, c'est de faire tomber le gouvernement", assure le chef du service politique d'Europe 1. "La gauche créera le prétexte de la motion de censure et ensuite, Marine Le Pen n'aura qu'à donner le coup de grâce (au gouvernement Bayrou) avec le pouce vers le bas. Et je pense que c'est ce qu'elle a l'intention de faire puisque c'est dans son intérêt de fragiliser cet équilibre", analyse-t-il au micro de Pascal Praud.