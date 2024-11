Pascal Praud et vous - LFI demande l'annulation de France-Israël : les Insoumis veulent «installer partout le boycott d'Israël», estime Yonathan Arfi

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau réaffirme ce vendredi que le match de football entre la France et Israël ne sera pas délocalisé, et se tiendra bien au Stade de France jeudi prochain. La France insoumise, à l'instar de son coordinateur Manuel Bompard, demande son annulation. "Il n'y a pas de terrain d'entente possible avec La France insoumise, a fortiori pas sur ces sujets", tranche le président du Crif Yonathan Arfi dans l'émission Pascal Praud et vous. "Ils ont demandé l'annulation du match avant même les incidents (jeudi soir à Amsterdam). Leur logique, c'est d'installer partout le boycott d'Israël", dénonce-t-il sur Europe 1.