INTERVIEW

Après avoir échoué aux élections européennes sous la bannière du Parti communiste français, Léon Deffontaines a également été éliminé au premier tour des élections législatives, cette fois-ci sous l'étiquette du Nouveau Front populaire. Cette alliance de circonstance, qui "se donnait pour perspective d'écrire une nouvelle page de la gauche", n'a, selon lui, pas eu assez de temps pour convaincre les Français. "Deux semaines, c'était bien trop court pour porter ces idées auprès des électeurs, débusquer le Rassemblement national et montrer que la gauche que nous portons est bien ancrée dans les classes populaires", s'est-il offusqué au micro de Pascal Praud et vous, sur Europe 1. Malgré cette défaite électorale, il soutient qu'il "sera présent" pour essayer de convaincre les électeurs et "montrer que le RN est un faussaire de la question sociale".