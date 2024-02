Pascal Praud et vous - Le RN derrière la Coordination rurale selon Emmanuel Macron : «De la diffamation», répond le syndicat

Le Rassemblement national est-il derrière la Coordination rurale ? Selon Emmanuel Macron, le parti politique "a un rôle très important, un agenda et un projet qui sont clairs". Mais pour Amélie Rebière, vice-présidente du syndicat agricole et invitée de l'émission Pascal Praud et vous, "c'est de la diffamation et c'est grave d'attaquer un syndicat qui fait remonter des problèmes de terrain". La syndicaliste explique que "les présidents départementaux n'ont pas le droit d'avoir un mandat politique, quel qu'il soit". "On lui parle de suicides, de personnes qui ne s'en sortent pas et il nous répond politique et RN, c'est inadmissible", s'indigne Amélie Rebière.