Pascal Praud et vous - Journalistes pris à partie à l'Assemblée : «C'est ennuyeux de traiter tous ceux qui ne pensent pas comme soi de fascistes»

Des journalistes du média Frontières ont été exfiltré de l'Assemblée nationale, alors qu'ils étaient pris à partie par des députés du Nouveau Front populaire. Dans l'émission "Pascal Praud et vous", de 11 heures à 13 heures sur Europe 1, Pascal Praud s'indigne de cette scène. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Lors d'un rassemblement de La France insoumise mercredi, des journalistes du média identitaire Frontières ont été pris à partie par des députés issus du Nouveau Front populaire, et ont dû être exfiltrés. Une scène qui indigne Pascal Praud dans l'émission Pascal Praud et vous. "Le simple fait pour Frontières d'exister et d'être présent à l'Assemblée pour les députés LFI est une forme de provocation (...) C'est ennuyeux de traiter tous ceux qui ne pensent pas comme soi de 'fascistes'", affirme l'animateur sur Europe 1.